Tragischer Unfall: Vierjähriges Kind stürzt aus Fenster und stirbt

Update vom Montag, 04.05.2020, 6.55 Uhr: Die genaue Ursache des Sturzes eines vierjährigen Jungens aus einem Hochhaus-Fenster in Witzenhausen (Nordhessen) ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem tragischen Unglück aus. Der Junge erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, nachdem sich der Rettungsdienst rund eine Stunde um ihn bemüht hatte.

Die Eltern und die drei Geschwister seine ebenfalls in der Wohnung gewesen, berichtet die Hessenschau. Nach dem Unfall wurde die Familie von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Unfall in Witzenhausen: Kind stirbt nach Sturz aus Fenster - Rettungshubschrauber war vor Ort

Update vom Sonntag, 03.05.2020, 16.06 Uhr: Witzenhausen - Einen tragischen Ausgang nahm am Sonntag (03.05.2020) ein Unfall in Witzenhausen, bei dem ein vierjähriger Junge starb. Wie die Polizei Witzenhausen informierte, ist der Junge vermutlich aus einem Fenster in der sechsten Etage eines Wohnhauses in der Thüringer Straße gefallen.

Um 12.54 Uhr ist die Polizei zum Unglücksort gerufen worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Notarzt eingeflogen. Die Reanimierungsversuche des Notarztes und der Sanitäter blieben jedoch erfolglos, der Junge verstarb. Der Rettungshubschrauber flog gegen 14 Uhr ohne das Kind von den Wiesen am Werra-Ufer ab. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dramatischer Unfall - Kind stürzt in Witzenhausen aus Hochhaus

Erstmeldung vom Sonntag, 03.05.2020, 14.40 Uhr: Witzenhausen - Bei einem Unfall ist ein Kind am Sonntagmittag (03.05.2020) aus dem Fenster eines Hochhauses an der Thüringer Straße in Witzenhausen gestürzt und verletzt worden. Es wurde vor Ort vom Notarzt und von Rettungssanitätern behandelt.

Die Polizei konnte zum Alter und Geschlecht des Kindes noch keine Angaben machen, sie ermittelt.

+ Der Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Hochhauses. © Werner Keller

Dramatischer Unfall - Ausgang der Situation nicht bekannt

Die Besatzung des Rettungshubschraubers, die auf einer Wiese in der Nähe des Unfallortes gelandet war, flog gegen 14 Uhr wieder ab. Sie nahm das Kind nicht mit.

Wir berichten weiter.

Von Werner Keller und Evelyn Paul

