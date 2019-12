A7: Unfall mit Verletzten und mehreren Fahrzeugen 

Auf der A7 kam es am Donnerstagmittag zu einem Unfall. Es sind mehrere Fahrzeuge beteiligt.

A7 – Auf der A7 in Fahrtrichtung Nord am Ende der Gefällstrecke vor dem Kirchheimer Dreieck (Brücke Kleba) kam es am Donnerstag (05.12.2019) zu einem schweren Verkehrsunfall. Am Unfall sind zwei Lkw und zwei Pkw beteiligt. Offenbar konnten die Insassen die Fahrzeuge selbstständig verlassen, wie die Polizei mitteilt. Es soll Verletzte geben. Die Unfallursache ist bisher noch unklar.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Das ist nicht der erste Unfall auf der A7. Aufgrund eines LKW-Brandes ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden aktuell nur einspurig befahrbar. Auch auf der A49 kam es zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt.