Unfall auf der B 62: Zwei Schwerverletzte bei Kirchhain

Zwei Schwerverletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen auf der B 62 bei Kirchhain. Die Ursache ist noch unklar.

Kirchhain - Zwei Autofahrer haben bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 62 in Höhe Kirchhain schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Eine 26 Jahre alte Frau aus Marburg war um 7.15 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Stadtallendorf unterwegs. Aus bis dato unbekannten Gründen verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts ab, prallte gegen eine Leitplanke und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn.

Unfall auf der B 62: In Uni-Klinik eingeliefert

Dort kollidierte sie fast frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 30-jährigen Frau aus dem Ostkreis. Beide wurden mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik eingeliefert. Vor Ort waren ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen im Einsatz.

Die B 62 war für die Unfallaufnahme sowie für Bergungs- und Rettungsarbeiten bis etwa 9 Uhr voll gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 35 000 Euro.

Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

red

