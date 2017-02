Geisterfahrt nach Überschlag

Main-Kinzig-Kreis - Kollision mit einer Leitplanke, mehrfacher Überschlag mit dem Wagen und eine anschließende Geisterfahrt ohne Licht: Eine 37-jährige Frau aus Bad Orb sorgte in der Nacht zu gestern auf der A 66 für Aufregung.

Gegen 0.25 Uhr waren der Polizei ein Unfall und Fahrzeugteile in einer Rechtskurve zwischen Langenselbold und Rothenbergen gemeldet worden. Auf der Anfahrt zur Unfallstelle trauten die Beamten ihren Augen nicht, als vor ihnen plötzlich ein völlig dunkles Auto auftauchte, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrzeug war nicht nur total demoliert und unbeleuchtet, es war auch auf der falschen Straßenseite unterwegs.

Am Steuer saß eine sichtlich benommene Frau, die zudem stark nach Alkohol roch. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau, bevor sie der Polizei quasi in die Arme fuhr, auf der Strecke Richtung Fulda mit ihrem Ford Ka in die Mittelleitplanke gekracht war und sich mehrmals überschlagen hat. Warum sie anschließend ohne Licht in falscher Richtung weiter fuhr, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Da die Frau nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu machen, wurde eine Blutprobe vorgenommen. Die 37-Jährige kam in ein Krankenhaus, ihr Wagen wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5 000 Euro. Augenzeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Langenselbolder Autobahnpolizei unter 06183/91155-0 zu melden. (lho)

