Unwettergefahr in Hessen: Meteorologen warnen vor schweren Gewittern und Starkregen

Von: Leon Schmitt

Gewitterfront und Unwettergefahr in Hessen: Starkregen und Sturmböen drohen am Mittwoch und Donnerstag, bevor das Wetter am Freitag wieder zur Ruhe kommt.

Fulda - In Hessen werden weitere Gewitter mit Starkregen erwartet. Nachdem der Mittwoch vielerorts zunächst bewölkt startete, kann es am Nachmittag und Abend vor allem im Bergland vereinzelt zu Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Unwettergefahr in Hessen: Gewitter und Starkregen am Donnerstag

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen „teils schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Orkanböen und Hagel“. Grund dafür sei ein kleinräumiges Tief, das am Donnerstag über Hessen nach Ostdeutschland hinwegziehe. Der DWD warnte zudem vor einer starken Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 400 Metern.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter nach der Prognose des Wetterdienstes wieder. In der Osthälfte Hessens könne es etwas regnen. Die Maximaltemperaturen liegen dann bei 23 bis 26 Grad, auf der Wasserkuppe bei 17 Grad.

Auch der Diplom-Meteorologe Dominik Jung sieht am Donnerstag ein Unwetter auf Deutschland zurollen. „Wo genau die heftigsten Gewitter niedergehen, kann man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, aber die Lage könnte ziemlich brisant werden“, erklärte der Wetterexperte am Mittwochmorgen in seinem Newsletter für wetter.net.

Laut Jung seien sogar Signale für sogenannte Superzellen vorhanden. Das sind gewaltige Gewitterzellen, die schwere Unwetter, Starkregen, Hagel und Tornados verursachen.

In Hessen werden am Mittwoch und Donnerstag weitere Gewitter mit Starkregen erwartet. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

„Die Wetterlage birgt ein hohes Risiko für Gefahren, sei es durch überflutete Straßen, überschwemmte Keller, unterbrochene Bahnverbindungen oder umgestürzte Bäume“, warnt der Meteorologe. „Es wird nicht jeden treffen, aber dort wo eine Superzelle wütet, kann es zu großen Schäden kommen.“ Jung empfiehlt daher, am Donnerstag besonders wachsam zu sein und die aktuellen Gewitter- und Unwetterwarnungen zu verfolgen.

An der schwierigen Lage der hessischen Landwirte, die aufgrund der anhaltenden Trockenheit um ihr Ernte bangen, wird der angekündigte Starkregen wohl nicht viel ändern. Um eine reiche Ernte bringen zu können, braucht eine Pflanze etwa 400 bis 500 Liter Wasser pro Quadratmeter, erklärte ein Landwirt aus Fulda gegenüber fuldaerzeitung.de. Schon im vergangenen Jahr hatte dieser mit Einbußen zu kämpfen.