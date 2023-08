Schwere Unwetter treffen Hessen: Welche Klima-Maßnahmen helfen in Zukunft?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das schwere Unwetter vom Mittwoch (16. August) in Hessen wirkt noch nach. Welche Maßnahmen könnten in Zukunft Abhilfe schaffen?

Darmstadt/Frankfurt – Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht von Mittwoch (16. August) auf Donnerstag in vielen Teilen Hessens zu Unwettereinsätzen ausgerückt. In Frankfurt sprach die Feuerwehr am Donnerstagmorgen von rund 400 wetterbedingten Einsätzen. Neben zahlreichen vollgelaufenen Kellern habe es auch einen Wassereinbruch am Südbahnhof gegeben. Die Polizei Südosthessen meldete 30 Einsätze, darunter Bäume auf Fahrbahnen und ein Erdrutsch auf einer Landstraße im Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis). Verletzt wurde niemand.

In Ost- und Südhessen sprach die Polizei unter anderem von herausgedrückten Gullydeckeln und Bäumen auf Straßen. In Alsfeld schlug in der Nacht zum Freitag ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein und richtete einen geschätzten Schaden von rund 10.000 Euro an, wie die Polizei in Fulda am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für ganz Hessen eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen ab Mittwochabend herausgegeben.

Gewitterblitze erhellen den Abendhimmel. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Unwetter in Hessen: Flächen entsiegeln und bepflanzen, Regenrückhaltebecken bauen

Das Starkregenereignis vom Mittwoch (16. August) bestätige die „seit Jahren von der Wissenschaft erarbeiteten Prognosen zum Klimawandel“, teilte die Partei Klimaliste Hessen am Sonntag (20. August) in Oberursel (Hochtaunuskreis) mit. Solche Starkregenereignisse würden nicht nur häufiger, „sie nehmen auch an Heftigkeit zu“. Damit steige auch die Niederschlagsmenge in sehr kurzen Zeitfenstern. Für die Sicherheits- und Rettungskräfte werde es daher immer schwieriger, zu reagieren.

Mitten im hessischen Landtagswahlkampf empfiehlt die Partei deshalb einige Maßnahmen, um sich künftig besser vor schweren Unwettern zu schützen. Dazu gehören die Entsiegelung von Flächen und das Pflanzen von Bäumen, der Bau von Regenrückhaltebecken und mehr Raum für Bäche und Flüsse. Außerdem sollte auf neue Baugebiete verzichtet und keine Natur durch Autobahnen verdrängt werden.

„Leider müssen wir davon ausgehen, dass die diesjährigen Waldbrände und die Starkregenereignisse erst der Anfang einer sehr langen Entwicklung sind, deren Ende unabsehbar ist“, heißt es in der Mitteilung der Partei. (cas, dpa)