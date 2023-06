Unwetter lässt Bäume an A66 umstürzen

Teilen

Eine Unwetterfront zieht am späten Nachmittag über die Skyline von Frankfurt am Main. © Arne Dedert/dpa

Das schwere Unwetter über Hessen hat am Donnerstagabend auch bei der Autobahn 66 nahe Frankfurt an beiden Seiten Bäume umstürzen lassen. Das teilte die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mit. „Seit 18.30 Uhr sind wir insbesondere in den westlichen Stadtteilen zu vielen Einsatzstellen unterwegs“, hieß es weiter. Wegen der vielen eingesetzten Feuerwehrleute und Fahrzeuge könne es zu Wartezeiten kommen.

Frankfurt/Main - „Bitte den Notruf nur in wirklich dringenden Fällen nutzen“, mahnte die Feuerwehr Frankfurt. Dem Polizeipräsidium Frankfurt waren nach eigenen Worten zunächst keine Verletzten bekannt. dpa