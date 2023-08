Unwetter tobt in Hessen: Überflutete Keller und gestrichene Flüge

Von: Anja Hildmann

Ein Unwetter tobte in der Nacht in Hessen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

In der Nacht tobte ein Unwetter in Hessen. Für die Feuerwehren war die Nacht arbeitsintensiv, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Bereits am Freitagmittag kam vom Deutschen Wetterdienst (DWD) eine Vorabinformation, die ein schweres Gewitter im Kreis Fulda ankündigte. Am späten Abend gingen dann auch die amtlichen Unwetterwarnungen ein, zuletzt sogar vor einem extremen Gewitter (Stufe 4 von 4), mit dem Appell, den Aufenthalt im Freien möglichst zu meiden. „Bei uns war es insgesamt nicht so schlimm“, bilanziert ein Sprecher der Polizei in Fulda am Donnerstagmorgen. Zwar habe es in der Nacht einige Einsätze gegeben, aber zu Personenschäden sei es glücklicherweise nicht gekommen.

Die Polizei in Offenbach vermeldete 30 Einsätze, dabei ging es um Bäume auf Fahrbahnen und einen Erdrutsch auf einer Landstraße in Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis). Verletzt worden sei niemand. Auch in Südhessen seien hunderte Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Überflutete Keller sowie überschwemmte Straßen und Unterführungen beschäftigten die Kräfte. Aufgrund der Regenfälle über Frankfurt wurden am dortigen Flughafen zudem Dutzende Flüge gestrichen: Am Mittwochabend hätten sich unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt, sagte ein Sprecher des Flughafens.