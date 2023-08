Unwetter über Hessen: Bahnverkehr gestört, Krankenhaus betroffen, Straßen gesperrt

Von: Florian Dörr

Betroffen von den Unwettern über Hessen war auch das Krankenhaus Elisabethenstift in Darmstadt. Keller standen unter Wasser. © 5vision.news

Nach teils heftigen Regenfällen sind Einsatzkräfte in Hessen im Dauereinsatz. Auch der Bahnverkehr ist über Stunden massiv gestört.

Darmstadt – Wegen des Unwetters sind Feuerwehrkräfte in Hessen zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Das Zentrum lag im südlichen Teil des Bundeslandes, aber auch andere Regionen waren betroffen. Unter anderem mussten Straßen und eine wichtige Zugverbindung gesperrt werden.

So sorgte Starkregen in Darmstadt in der Nacht auf Samstag (26. August) für vollgelaufene Keller, wie die Feuerwehr mitteilte. Innerhalb von zweieinhalb Stunden wurden der Leitstelle Darmstadt 50 Einsatzorte gemeldet. Betroffen war auch das Krankenhaus Elisabethenstift in Darmstadt, wo Keller unter Wasser standen, wie die Reporter von 5vision.news berichten.

Gewitter und Starkregen über Hessen: Schwerpunkt im Kreis Darmstadt-Dieburg

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg rückten die Einsatzkräfte ab kurz nach Mitternacht zu 200 wetterbedingten Einsätzen aus. Das Gebiet mit den meisten Einsätzen lag im östlichen Teil des Kreises. Alleine in den Städten Babenhausen und Dieburg gab es rund 130 Einsätze. Da das Unwetter eine erhebliche Einsatzsteigerung gegenüber eines regulären Abends bedeutete, erfolgte unter anderem eine Aufstockung des Personals in der Zentralen Leitstelle. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die B26 musste jedoch zeitweise gesperrt werden.

Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Kassel nach Unwetter gesperrt

Zwischen Mittel- und Nordhessen sorgte ein umgekippter Baum für Ausfälle im Zugverkehr. Zwischen Treysa und Borken war die Verbindung dadurch unterbrochen. Züge von Frankfurt nach Kassel fielen aus, was letztlich auch zahlreiche Wochenendreisende traf. Später am Morgen konnte ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, über Stunden jedoch ging nichts auf der wichtigen Verbindung durch Hessen.

In Nordhessen war es bereits am Freitagnachmittag (25. August) zu zahlreichen Einsätzen gekommen. So sorgte Starkregen in Teilen von Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis für zeitweise chaotische Zustände. Wohnungen waren vollgelaufen, Straßen mit einer Schlammschicht bedeckt.

Am Samstag soll das Wetter in Hessen nach Angaben der Deutschen Wetterdiensts (DWD) ruhig bleiben. Sonntag (27. August) jedoch rechnen die Experten in Offenbach wieder mit Regen, selten aber nur mit Gewittern. (fd)