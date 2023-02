DWD veröffentlicht amtliche Wetter-Warnungen: Warnstufe für Kassel erhöht und verlängert

Von: Lucas Maier

Teilen

In Hessen wird es am Samstag teils stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst hat Wetter-Warnungen veröffentlicht.

Update vom Samstag, 18. Februar, 17.40 Uhr: Der DWD hat die Warnungen für Stadt und Kreis Kassel verlängert und nach oben korrigiert. Die Experten aus Offenbach warnen nun vor Sturmböen der Kategorie zwei.

In der bis 22 Uhr geltenden Warnung wird zudem vor „herabfallenden Gegenständen“ gewarnt. Die Sturmböen können laut der Einstufung Geschwindigkeiten von bis zu 89 Kilometer pro Stunde erreichen. In diesen Kreisen in Nordhessen gelten aktuell Wetter-Warnungen:

Stadt und Kreis Kassel, Warnung vor Sturmböen

Kreis Waldeck-Frankenberg, Warnung vor Windböen

221559687.jpg © Robert Michael/dpa

Wetter-Warnungen für mehrere Kreise in Nordhessen

Erstmeldung vom Samstag, 18. Februar: Kassel - Atlantische Tiefdruckgebiete bringen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mildes und wechselhaftes Wetter nach Hessen. In Nordhessen wird aktuell vor starkem Wind gewarnt.

Neben Stadt und Kreis Kassel ist auch der Kreis Waldeck-Frankenberg betroffen. Die Warnungen der Stufe eins sagen Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h voraus.

Wetter in Nordhessen: Warnung für Stadt und Kreis Kassel

In den hessischen Hochlagen sei sogar mit Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h zu rechnen, das geht aus einer weiteren Meldung des DWD hervor. Derzeit gelten die Warnungen für die Kreise in Nordhessen bis 20 Uhr am Samstagabend (18. Februar).

In der Meldung zur Wetterlage in Hessen heißt es, dass der Wind ab etwa Sonntagmittag (19. Februar) nachlassen werde. Bereits am Freitag (17. Februar) veröffentlichte der DWD Wetter-Warnungen für mehrere Kreise in Hessen. (Lucas Maier)