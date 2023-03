Ursache für Frontalzusammenstoß mit drei Toten weiter unklar

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos mit drei Toten in Mittelhessen ist die Unfallursache weiter unklar. Bislang gebe es keine neuen Erkenntnisse, weshalb eine 26-Jährige am Donnerstag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten war, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden am Freitag. Zur Kollision war es den Angaben zufolge auf gerader Strecke und ohne Wetterbeeinträchtigungen gekommen.

Limburg - Die 26-Jährige sowie ein 15 Jahre alter Junge starben noch an der Unfallstelle. Eine 66-jährige Autofahrerin erlag ihren schwersten Verletzungen im Krankenhaus. Zum Unfall kam es auf der Bundesstraße 417 bei Hünfelden (Kreis Limburg-Weilburg). Die 26 Jahre alte Fahrerin geriet kurz nach dem Ortsausgang von Kirberg in den Gegenverkehr. In diesem Wagen saßen die 66-Jährige sowie der 15-Jährige als Beifahrer. Ein Gutachter soll die Unfallursache ermitteln. dpa