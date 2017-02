Urteil erwartet: Einweisung für „Bombenleger von Viernheim“?

Darmstadt - Im neuerlichen Prozess gegen den vor Jahren als „Bombenleger von Viernheim“ verurteilten Mann verlangt die Staatsanwaltschaft die Einweisung in die geschlossene Psychiatrie. In dem Prozess vor dem Landgericht Darmstadt wegen besonders schwerer Brandstiftung und Körperverletzung sollte noch am Donnerstag das Urteil verkündet werden.

Die Verteidigung stellte in ihrem Plädoyer keinen konkreten Antrag, zweifelte aber an der Notwendigkeit einer Unterbringung in einer geschlossenen Klinik. Ein Sachverständiger hatte dem Mann paranoide Schizophrenie bescheinigt. Der 52-Jährige steht vor Gericht, weil er in seiner Gefängniszelle Feuer gelegt haben soll. Bei dem Brand in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt im August 2015 wurden laut Anklage drei Bedienstete durch Rauchgase verletzt.

Der Mann selbst habe leichte Verletzungen erlitten. Als „Bombenleger von Viernheim“ war der Mann im Juni 2010 in Darmstadt zu zwölf Jahren Haft verurteiltworden. Er hatte sich in Viernheim in Südhessen im Sommer 2009 mit der Polizei fast 28 Stunden lang einen Nervenkrieg geliefert. Der Waffennarr hatte sich nach Sprengsätzen gegen zwei Häuser in seiner Wohnung verschanzt.Sie war voll mit Sprengstoff, Handgranaten, Munition und Waffen. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa