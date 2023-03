Urteil gegen ehemaligen Fußball-Jugendtrainer erwartet

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

In dem Prozess gegen einen ehemaligen Fußball-Jugendtrainer wird an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) das Urteil vor dem Landgericht Frankfurt erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer 14 Jahre Haft wegen der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen gefordert. Der Antrag der Verteidigung gegen den teilgeständigen Angeklagten lautete auf elf Jahre Haft.

Frankfurt/Main - Der heute 35-Jährige soll zwischen 2014 und 2021 elf Minderjährige missbraucht und einen Jugendlichen mehrfach vergewaltigt haben. Kinder und Jugendliche seines Vereins waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht betroffen. Der Prozess dauerte sechs Monate. Er fand weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. dpa