Urteil gegen ehemaligen Schulleiter wegen Kindesmissbrauchs

Der Angeklagte (r) kommt vor dem Prozessbeginn mit seinem Verteidiger in den Saal. © Sebastian Gollnow/dpa

Das Landgericht Fulda wird an diesem Freitag (11.00 Uhr) das Urteil im Prozess gegen einen ehemaligen Grundschulleiter wegen des Vorwurfs des mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verkünden.

Fulda - Laut Anklage soll der Mann aus Osthessen bei mehreren Freizeiten sowie einer Klassenfahrt nachts sexuelle Übergriffe auf schlafende Kinder und Jugendliche begangen haben.

Insgesamt legt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ihm 64-fachen Missbrauch von Kindern zur Last sowie 35 Fälle, in denen er sich an Jugendlichen vergangen haben soll. Die Öffentlichkeit war wegen des Schutzes der noch minderjährigen Opfer über weite Strecken von dem Prozess ausgeschlossen. dpa