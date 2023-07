Urteil im Prozess gegen IS-Rückkehrerin erwartet

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Im Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht gegen eine Frau wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wird am heutigen Tag das Urteil erwartet. Laut Anklage soll die Frau im Frühjahr 2016 mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Syrien ausgereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Die Generalbundesanwaltschaft plädierte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe, der Rechtsanwalt forderte eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten.

Frankfurt/Main - In dem Prozess wird der 33-Jährigen auch die Verletzung der Fürsorgepflicht vorgeworfen. dpa