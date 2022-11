Urteil im Prozess um Raubmord an 100-Jähriger erwartet

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Im Prozess um den Raubmord an einer 100-Jährigen wird heute vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Die wegen Mordes angeklagte frühere Betreuerin des Opfers soll nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe erhalten. Die Verteidigung äußerte dagegen Zweifel an der Täterschaft der 41-Jährigen und beantragte einen Freispruch.

Frankfurt/Main - Der Angeklagten wird vorgeworfen, die Seniorin im Januar vergangenen Jahres in deren Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen im Bett mit einem Kissen erstickt zu haben. Anschließend wurde sie von der zufällig vom Einkaufen zurückkehrenden aktuellen Betreuerin dabei ertappt, wie sie den Schreibtisch der Frau durchforstete. Die Angeklagte hatte sich in dem seit April laufenden Prozess nicht zu dem Mordvorwurf geäußert. Bei der Toten handelte es sich um die Tochter des Biophysikers und Frankfurter Ehrenbürgers Friedrich Dessauer (1881-1963), die als Übersetzerin, Lektorin und Buchautorin tätig war. dpa