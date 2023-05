Urteil in Prozess um Messerangriff in Moschee erwartet

Eine Darstellung der Göttin Justitia. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Im Prozess um einen gefährlichen Messerangriff in einer Moschee in Frankfurt wird an diesem Dienstag (14.00 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte für den 30 Jahre alten Angeklagten eine Haftstrafe von vier Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Ursprünglich war der aus dem Grenzgebiet zwischen Libyen und Tunesien stammende Mann wegen versuchten heimtückischen Mordes angeklagt.

Frankfurt/Main - Er soll im Juni vergangenen Jahres in der Moschee einen Elektriker überrascht und diesem mit dem Messer zwei Mal in den Nacken gestochen haben. Dazu habe er eine islamistische Parole gerufen, so die Anklage. Der Prozess hatte Mitte April begonnen. dpa