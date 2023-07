Urteil nach Tod der Großmutter durch Vernachlässigung

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Im Prozess um den Tod einer 94 Jahre alten demenzkranken Großmutter wird am Freitag (9.30 Uhr) das Urteil erwartet. Angeklagt vor dem Landgericht Frankfurt sind die 62 Jahre alte Tochter sowie ein 26 Jahre alter Enkel wegen Totschlags durch Unterlassen. Für beide Angeklagte haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung Bewährungsstrafen beantragt. Die 94-Jährige war im Oktober 2019 gestorben, nachdem sie in der Wohnung der Angeklagten in Steinbach (Hochtaunuskreis) monatelang nicht mehr ordnungsgemäß gepflegt und medizinisch versorgt worden war.

Frankfurt/Main - Die Angeklagten hatten dies vor Gericht mit ihrer völligen Überforderung erklärt. dpa