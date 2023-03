Urteil um Messerattacke in Silvesternacht erwartet

Teilen

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke vor einer Diskothek wird an diesem Mittwochvor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 21-Jähriger, der wegen der mutmaßlichen Tat in der Silvesternacht 2019/20 in einem ersten Prozess bereits zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden war. Der Bundesgerichtshof kippte die Entscheidung allerdings in der Revision, so dass der zweite Prozess um den mutmaßlichen Mordversuch nötig wurde.

Frankfurt/Main - Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte nun zu sechs Jahren Haft verurteilt werden.

Zu der Auseinandersetzung vor der Frankfurter Diskothek zwischen dem Angeklagten und einem der Türsteher soll es gekommen sein, nachdem der Angeklagte offenbar nicht eingelassen worden war. Im Lauf des Streits soll er noch zwei andere Männer verletzt haben. dpa