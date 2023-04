Vandalismus-Serie in Fulda: Stadt setzt „Kopfgeld“ aus

Teilen

Dieser „geköpfte“ Alltagsmensch am Buttermarkt ist nicht die einzige Kunstfigur in Fulda, die kürzlich von Unbekannten zerstört worden ist. © Torsten Goßmann

Erst kürzlich aufgestellte Figuren in Fulda sind in kürzester Zeit gleich fünfmal Opfer von Vandalismus geworden. Die Stadt hat nun eine Belohnung für Hinweisgeber ausgesetzt. Wie die Künstlerinnen reagieren erfahren Sie hier:

Mehr zum Thema Vandalismus-Serie: Stadt Fulda setzt Belohnung für Hinweise zu zerstörten „Alltagsmenschen“ aus

Fulda - Nach einer erneuten Beschädigung an der Freiluft-Ausstellung der „Alltagsmenschen“ hat die Stadt Fulda jetzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise auf die Täter oder Täterinnen ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0661) 1050 entgegen.

Die Künstlerinnen, die die zerstörten Figuren erschaffen haben, sind „fassungslos“, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

Die Betonfiguren der Künstlerinnen Christel und Laura Lechner sind für die Zeit der Landesgartenschau 2023 ausgeliehen und an verschiedenen Stellen in der Innenstadt aufgestellt worden. Auch in anderen Städten stehen aktuell „Alltagsmenschen“. In Fulda sind die Kunstwerke inzwischen zum vierten Mal Opfer von Vandalismus geworden.