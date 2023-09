Durchbruch nach 16 Jahren: Verhaftung in Hessen im Cold Case Claudia K.

Mordfall

Nach 16 Jahren wird im Mordfall der Stewardess Claudia K. ein Verdächtiger in Hessen festgenommen. Ein neuer Ansatz in den Ermittlungen führt zum Durchbruch.

Velbert - Im Mordfall der Flugbegleiterin in Velbert nahe Essen wurde der Verdächtige in Hessen gefasst. Die Ermittler teilten am Freitag (1. September) mit, dass er unter starkem Tatverdacht steht und inhaftiert ist. Die Methode, wie sie ihm nach 16 Jahren auf die Schliche kamen, soll in einer Pressekonferenz am kommenden Montag in Düsseldorf enthüllt werden.

Claudia K., die Stewardess, wurde am 1. Februar 2007 tot aufgefunden. Ihr damals 14-jähriger Sohn entdeckte sie, als er von der Schule heimkehrte. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch und es schien auch nichts entwendet worden zu sein.

16 Jahre nach Mord an Stewardess Claudia K.: Festnahme in Hessen

Am Tatort wurde eine DNA-Spur gesichert, die für den Fall relevant war. Die Mordkommission suchte mit einem Phantombild nach einem etwa 35-jährigen Unbekannten. Dieser soll zur Tatzeit an der Haustür mit dem späteren Opfer gesprochen haben.

Etwa zwei Monate nach dem Mord forderte die Polizei rund 700 Männer zu einem DNA-Massentest auf. Die betroffenen Personen waren fast alle männlichen Mitglieder eines Fitness-Clubs in Velbert. Claudia K., 47 Jahre alt, war auch Mitglied dieses Clubs. Der Test brachte jedoch keinen Treffer.

Der Fall wurde daraufhin als ungeklärt abgelegt. Aber vor zwei Jahren nahmen reaktivierte Mordermittler die ungelösten Mordfälle erneut in Angriff. Dabei soll auch im Fall Claudia K. ein neuer Ermittlungsansatz gefunden worden sein. (nhe/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Niklas Hecht sorgfältig geprüft.