Verbandssprecher: Reaktion auf Regelverstöße nötig

Teilen

Der Hauptsitz der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Henschelstraße im Osten der Stadt. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Angesichts der großen Aufmerksamkeit für die Ermittlungen gegen ehemalige Führungsfunktionäre der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat ein Sprecher der Wohlfahrtsverbände vor Verallgemeinerungen gewarnt. Dadurch werde der großen Mehrheit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden Unrecht getan, die die Werte der Freien Wohlfahrtspflege hochhalte und Gesetze und Richtlinien ihrer Verbände befolge, betonte Gerhard Timm, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW).

Berlin/Frankfurt - Die Verbände seien entschlossen und aktiv, etwaige grundlegende Probleme, welche diese Einzelfälle begünstigen mögen, zu identifizieren und zu korrigieren, sagte Timm. Die Verbände arbeiteten entschlossen an ihren Compliance-Management-Systemen, um diese effektiver und effizienter zu gestalten. „Auch innerhalb der BAGFW haben sich alle Mitgliedsverbände auf gemeinsame Transparenz- und Compliance-Standards geeinigt - in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.“ Dennoch schränkte Timm ein: „Ein System, welches jeden Verstoß im Vorfeld verhindert, kann es nicht geben - weder bei der Freien Wohlfahrtspflege noch in anderen Organisationen.“ Wenn Menschen entscheiden, Kontrollfunktionen auszuhebeln, werde es ihnen in manchen Fällen zunächst gelingen. „Wichtig ist deshalb die entsprechende konsequente Reaktion.“ dpa