Verdacht auf Mordversuch aus Eifersucht: Prozess beginnt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Eine lebensgefährliche Messerattacke steht von diesem Donnerstag an im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Landgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 47 Jahre alter Marokkaner, der im Juni vergangenen Jahres den früheren Lebensgefährten seiner Ehefrau mit einem gezielten Messerstich in den Bauch lebensgefährlich am Darm verletzt haben soll. Die Anklage wirft dem Mann, der aus Eifersucht gehandelt haben soll, versuchten Mord vor.

Frankfurt/Main - Nur durch eine umgehende Notoperation wurde das Leben des Schwerverletzten gerettet. Zuvor sollen die beiden Männer über angebliche Nachstellungen des früheren Partners gestritten haben. „Warum rufst Du meine Frau an?“, soll der Angeklagte gefragt haben. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst drei Verhandlungstage bis Ende März terminiert. dpa