Verdächtiger nach Fund von Männerleiche festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach dem Fund einer Männerleiche in einer Wohnung in Wiesbaden ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Verdächtige am Mittwochabend festgenommen worden. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Falls gab es zunächst nicht.

Wiesbaden - Die Leiche des 53 Jahre alten Mannes war am Mittwochmittag entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass der Mann umgebracht wurde. dpa