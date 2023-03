ÖPNV und Verwaltung: Verdi ruft zum Warnstreik im Rhein-Main-Gebiet auf

Von: Christoph Sahler, Caspar Felix Hoffmann

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch zu einem Warnstreik in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet auf. Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen.

Frankfurt – In der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten von Bund und Kommunen ruft Verdi zu einem weiteren Warnstreiktag in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet auf. Gestreikt wird am Mittwoch, 22. März. Das teilte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mit. Auch am Dienstag (21. März) wird in Hessen gestreikt.

Verdi ruft zum Warnstreik in Frankfurt auf: Busse und Bahnen der VGF betroffen

Zum Streik aufgerufen sind die kommunalen Beschäftigten der Stadt Frankfurt und ihrer kommunalen Betriebe, der Stadt Offenbach und ihrer kommunalen Betriebe, der Städte und Gemeinden und ihrer kommunalen Betriebe im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis und Kreis Offenbach sowie der jeweiligen Kreisverwaltungen.

Darüber hinaus streiken die Beschäftigten der Mainova, der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF), der FES Stadtreinigung, der Stadtentwässerung Frankfurt, der Stadtwerke Bad Nauheim, der Bundesagentur für Arbeit und der sozialen Einrichtungen im Geltungsbereich des Tarifvertrages, zum Beispiel der AWO, dem Frankfurter Verein für soziale Heimstätten, der ASB Lehrerkooperative, den Oberurseler Werkstätten und den Praunheimer Werkstätten.

Verdi ruft zum Warnstreik in Frankfurt auf: Druck auf die Arbeitgeber erhöhen

„Wir erhöhen jetzt mit weiteren Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber, da diese in der zweiten Verhandlungsrunde ein unzureichendes und unsoziales Angebot vorgelegt haben“, begründet Alexander Klein, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Frankfurt und Rhein-Main, den erneuten Warnstreik.

In der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten.

Am Mittwoch (22. März) sollen in Frankfurt von Verdi organisierte Demonstrationen und eine Kundgebung stattfinden. (red)