Verfahren gegen 1866 Firmen

Darmstadt - Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat im vergangenen Jahr gegen 1866 Firmen in Südhessen Gewerbeuntersagungsverfahren eingeleitet, ein Anstieg von knapp 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für 444 Firmen (2015: 409) endeten die Verfahren mit einer Gewerbeuntersagung; meistens hatten sie ihre Steuern oder Sozialversicherungsabgaben nicht gezahlt. Die meisten Verfahren (418) und Untersagungen (73) gab es in Frankfurt, gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (183 Verfahren). Die Firmen waren mit Zahlungen im Rückstand und gerieten durch Anträge der Finanzbehörden oder Sozialversicherungsträger ins Visier des RP. Am wenigsten Verfahren (32) und Untersagungen (10) gab es im Odenwaldkreis.

„Meine Mitarbeiter gehen bei Gewerbeuntersagungsverfahren äußerst sensibel vor, um nicht die Existenz der Firmen und Arbeitsplätze zu gefährden“, versichert Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid. In zahlreichen Fällen hätten jedoch alle Gespräche und Bemühungen nicht zum Erfolg geführt, die Gewerbeausübung wurde deshalb wie gesetzlich gefordert untersagt.

Kontrollen ergaben, dass etliche Firmen trotz Untersagung weiter tätig waren. Deshalb wurden in 65 Fällen Bußgelder verhängt. In 21 Fällen wurden Betriebsräume von Vollstreckungsbeamten des Regierungspräsidiums verschlossen, versiegelt und Betriebsfahrzeuge stillgelegt.

In 1 269 Fällen konnte die Behörde die Gewerbeuntersagungsverfahren einstellen, da die Inhaber ihren Zahlungsverpflichtungen – nicht zuletzt durch den Druck der eingeleiteten Verfahren – nachkamen. Aufgrund dieser Nachzahlungen flossen 8,2 Millionen Euro in den Landeshaushalt und kamen so der Allgemeinheit zu Gute – im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 16 Prozent. J mt