Verfassungsschutz: Überwiegend Akteure unter 30 Jahren in der Salafistenszene

Wiesbaden - Die Zahl der Salafisten in Hessen ist bis zum Jahr 2015 stetig gestiegen. Seitdem stagniert das Personenpotenzial nach Angaben des Verfassungsschutzes bei rund 1650 Menschen. Rund ein Viertel davon wird als gewaltorientiert eingestuft.

Bei der Rekrutierung haben Salafisten vornehmlich Jugendliche und junge Menschen im Blick. So setzt sich auch die Szene in Hessen nach Angaben der Sicherheitsbehörde überwiegend aus jungen Akteuren unter 30 Jahren zusammen, wobei der Anteil der Frauen in der Szene etwa zehn Prozent beträgt. Auch die Menschen, die dschihadistisch motiviert nach Syrien und in den Irak ausreisen, seien meist zwischen 18 und 25 Jahren alt. Innerhalb Hessens ist die salafistische Szene im Rhein-Main-Gebiet sowie in der Region Kassel besonders aktiv.

Mit Salafismus wird eine extremistische Ideologie innerhalb des Islamismus bezeichnet. Der Begriff leitet sich aus dem Arabischen von den "frommen Altvorderen" ab. Damit sind die ersten drei Generationen von Muslimen (7. bis 9. Jahrhundert) gemeint, deren angeblich gottgefällige und an Koran und Sunna ausgerichtete Lebensweise den Idealvorstellungen der Anhänger des Salafismus entspricht. (dpa)

