Pferdebesitzerin „fix und fertig“: Jäger beobachtet mutmaßliche Vergewaltigung von Stute

Von: Anna Kirschner

Am frühen Sonntagmorgen soll sich ein Mann in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) sexuell an einer Pferdestute vergangen haben. Es gibt sogar ein Video von der Tat.

Idstein – Jemand hat sich sexuell an ihrer Stute zu schaffen gemacht – da ist sich die Pferdebesitzerin A. sicher. „Ich bin fix und fertig. Ich hab seit Samstag nicht mehr geschlafen“, sagt sie (ihr voller Name ist der Redaktion bekannt). Ihre Stute, die auf einer Koppel in der Nähe des Idsteiner Ortsteils Wörsdorf (Rheingau-Taunus-Kreis) stand, sei nach dem Vorfall sogar vor ihr weggelaufen, obwohl sie eigentlich sehr zutraulich sei.

Jäger beobachten Mann im Rheingau-Taunus-Kreis, der Pferde nachts auf der Koppel störte

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr, erzählt A., alarmierten sie Jäger, die in der Nähe der betroffenen Koppel bei Idstein-Wörsdorf unterwegs waren. Die Männer aus Aachen, die dort die Jagd gepachtet haben, hätten immer ein Auge auf die Pferde, die dort „mutterseelenallein“ und fernab der Wohngebiete stehen, wie A. sagt. Zum Glück auch an diesem Wochenende. „Ich habe einen Anruf bekommen vom Pächter. Der hat uns informiert, dass jemand auf der Koppel ist und versucht, die Pferde einzufangen“, berichtet A.

Wenn der Jäger nicht gewesen wäre, wären unsere Stuten hundertprozentig tot.

Der Jäger habe die Tat mit der Wärmebildkamera beobachtet und ein Video aufgezeichnet. „Man sieht, er hat ihr einen Strick um den Kopf gemacht und zwei Kanthölzer dabei. Man sieht auch, wie er die Hand in der Stute drin hat und sich bewegt“, berichtet A. „Wenn der Jäger nicht gewesen wäre, wären unsere Stuten hundertprozentig tot“, vermutet sie. „Wir haben zwei Stuten auf der Koppel und er hatte zwei Kanthölzer mit, da kann ich doch nur eins und eins zusammenzählen.“

Auf einer Koppel bei Idstein soll sich ein Mann an Pferden vergangen haben. Ein Jäger filmte das mit einer Wärmebildkamera.

Kurz nach dem Anruf habe sich ihre Tochter in die Videokamera vor Ort eingeloggt, sagt A., aber nichts sehen können. Als sie den Alarm auslösten, habe der mutmaßliche Täter nicht reagiert. A. machte sich selbst auf den Weg. „Der hat erst reagiert, als er die Scheinwerfer gesehen hat.“ Der Jäger habe dann beobachtet, wie er den Strick gelöst habe und weggelaufen sei. Doch die Zeugen kamen nicht schnell genug hinterher und der Mann verschwand.

Polizei hat noch keine weiteren Informationen zum Vorfall auf Akte

Den Vorfall sieht man A.s Berichten zufolge der Stute auch an. Ihre Geschlechtsteile seien angeschwollen, ebenso der Hüftknochen. Sie fragt sich, ob das Pferd Schläge mit einem Knüppel abbekommen hat.

Die Polizei kann auf Nachfrage am Montagvormittag nicht viel dazu sagen: „Es gab einen Vorfall an einer Pferdekoppel“, doch die Polizeibeamten hätten vor Ort niemanden mehr angetroffen. Die Ermittlungsgruppe warte nun auf das Video, „um das deliktisch einstufen zu können.“

Auch A. berichtet, die Polizei wolle erst schauen, ob es eine Straftat war. Die Kanthölzer und alles andere potenzielle Beweismaterial werde der Polizei am Montagnachmittag noch übergeben. Sie ist unzufrieden, dass noch nichts passiert ist – und hat eine starke Vermutung, wer es sein könnte.

Schon vorher seltsame Vorfälle auf dem Pferdehof in Idstein

Der Mann, den sie verdächtigt, sei schon vorher auf dem Pferdehof aufgefallen. „Eine Einstellerin hat gesagt, er habe sich immer gebückt und nach den Genitalien geguckt“, berichtet A. Sie vermutet, dass er sich auch an der anderen Stute schon zu schaffen machte. „Die hat eine riesige Euterentzündung. Das kommt von permanentem Massieren“, sagt A. Auch sei einmal aufgefallen, dass ein Wallach ein eingeöltes Geschlechtsteil hatte.



„Der hat die Pferde angefüttert und sich Vertrauen erkauft, um sich an die ranzumachen“, vermutet sie. Eine Aufstiegshilfe, mutmaßlich um besser von hinten ans Pferd heranzukommen, habe der Mann hinter einen Container gestellt, sodass die Sicht der Videokamera verdeckt war. Außerdem sei er am Sonntag zurückgekehrt.

„Er ist gesehen worden von einem anderen Hofbesitzer, wie er auf der Koppel war und seine Kanthölzer gesucht hat. Das ist doch unfassbar“, sagt A. „Ich kann sowas nicht verstehen.“

Aber ich spreche für alle, die ihre Pferde draußen stehen haben und jede Nacht mit der Angst ins Bett gehen. Das kann man sich erst richtig vorstellen, wenn einen das selbst betrifft. Da wird einem speiübel.

Ein Bild und einen Bericht über den Vorfall hat ihre Tochter auf Facebook eingestellt. Er wurde schon mehr als 600-mal geteilt. Auch offline wird der Hof und die Familie aktiv: „Ich habe eine Nachtwache organisiert, wir werden ab sofort in unregelmäßigen Abständen Streife fahren, wenn es dunkel ist, und Licht anmachen und ableuchten, damit der sieht, dass wir präsent sind.“

Besitzerin hat auch Angst um die Kinder in Idstein

In ihrem Umfeld seien die Reaktionen auf den Vorfall heftig, sagt A. Manche Ausdrücke will sie gar nicht in der Berichterstattung lesen. „Aber ich spreche für alle, die ihre Pferde draußen stehen haben und jede Nacht mit der Angst ins Bett gehen. Das kann man sich erst richtig vorstellen, wenn einen das selbst betrifft. Da wird einem speiübel. Jetzt sind es die Pferde, das nächste Mal sind es die Kinder in Idstein.“ (Anna Kirschner)

