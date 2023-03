Verhandlung gegen Ex-Polizisten wegen Strafvereitelung

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen mutmaßlicher Strafvereitelung im Amt wird am Donnerstag (11.30 Uhr) gegen einen ehemaligen Polizisten vor dem Gießener Amtsgericht verhandelt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann von März 2020 bis zum Mai 2021 in Gießen mehrere Ermittlungen nicht bearbeitet haben. Weitere Details wollten Gericht und Staatsanwaltschaft vorab nicht nennen. Nach den bisherigen Planungen will das Schöffengericht noch am Donnerstag das Urteil sprechen.