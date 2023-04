Verhandlungen am Uniklinikum Gießen und Marburg gehen weiter

„UKGM - Entlastung jetzt!“ steht während eines Warnstreiks am Universitätsklinikum Gießen an der Kongresshalle. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Im Streit um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) werden die Verhandlungen an diesem Donnerstag fortgesetzt (12 Uhr). Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm sagte am Morgen, es fehlten noch konkrete Zusagen zur Schichtbesetzung in einzelnen Pflegebereichen. Ohne diese könne es keine Einigung geben. Der Streik an dem privatisierten Uniklinikum werde fortgesetzt.

Gießen/Marburg - Die Gespräche waren am Mittwoch fortgesetzt und dann vertagt worden. Verdi fordert für das nicht-ärztliche Personal eine Mindestbesetzung für die Schichten der einzelnen Bereiche. Die Verhandlungen betreffen die mehr als 7000 nicht-ärztlichen Beschäftigten. Insgesamt arbeiten rund 9600 Menschen in der Klinik. dpa