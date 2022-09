Verhandlungen für Uniklinik Frankfurt erneut vertagt

Keine Einigung an der Uniklinik Frankfurt: Nach der vierten Verhandlungsrunde sieht die Gewerkschaft Verdi die Positionen bei den Gesprächen über Entlastungen für nicht-ärztliche Beschäftigte noch weit auseinander - und pocht auf ein verbessertes Angebot der Klinikseite.

Frankfurt/Main - Die Gewerkschaft Verdi und das Universitätsklinikum Frankfurt haben bei ihren Verhandlungen über Entlastungen für das nicht-ärztliche Personal erneut keine Einigung erzielt. „Wir sind in unseren Positionen nach wie vor noch weit voneinander entfernt“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Georg Schulze am Freitag nach der vierten Runde der Gespräche. Ein Sprecher des Uniklinikums sagte, es gebe noch kein Ergebnis.

Größte Gruppe der rund 4000 Mitarbeiter, für die das Entlastungspaket gelten soll, sind Pflegekräfte. Die Gewerkschaft wolle bei den Verhandlungen beispielsweise einen Entlastungstag erreichen, wenn die Beschäftigten drei Belastungsschichten hatten, erklärte Schulze. „Die Arbeitgeberseite bietet einen Entlastungstag aber erst nach 20 Belastungsschichten an. Damit hat sich ihre Position nicht verändert“, so der Verdi-Verhandlungsführer. „Dies ist nur ein Beispiel von vielen, in denen wir weit auseinander sind.“

Verdi warte jetzt auf ein verbessertes Angebot der Arbeitgeberseite, das diese für Montagabend (5. September) zugesagt habe, so Schulze. „Darüber werden wir am Dienstag, den 6. September mit den Teamdelegierten beraten. Es geht jetzt darum, wie wir weiter vorgehen.“ Weitere Verhandlungstermine seien zunächst nicht vereinbart worden, darüber werde man sich mit der Uniklinik verständigen.

Zuvor hatten sich die Verhandlungsführer auf Klinikseite „grundsätzlich zuversichtlich“ für die Gespräche gezeigt. Der Kaufmännische Direktor, Markus Jones, hatte von einer Übereinstimmung von rund 90 Prozent mit den Forderungen der Gewerkschaft gesprochen. Kernpunkt des Angebotes der Klinik sei ein neues System, bei dem in jeder einzelnen Schicht für jedes einzelne Bett der Aufwand der Pflegekräfte erfasst und auf der Grundlage der Personalbedarf für eine Station ermittelt wird. Das System mit der Bezeichnung „PPR 2.0“ solle am 1. Juli 2023 starten. Hinzukommen solle die Aufstockung eines Springer-Pools, sowie Punkte für zusätzliche freie Tage oder Extra-Bezahlung für Beschäftigte in belastenden Situationen sowie eine Aufstockung des nicht-ärztlichen Personals. Vergangene Woche hatte es einen zweitägigen Warnstreik an der Uniklinik gegeben. dpa