Verhandlungsführer Barta zieht es nach Baden-Württemberg

Teilen

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeber-Verbandes Hessenmetall, Oliver Barta, wechselt als Hauptgeschäftsführer zum Schwesterverband in Baden-Württemberg. Barta übernimmt den Posten bei Südwestmetall Anfang März 2023, wie Hessenmetall am Dienstag in Frankfurt mitteilte. „Oliver Barta hat uns als Schatzmeister, Vorstandsmitglied und Verhandlungsführer höchst professionell unterstützt und nach vorne gebracht“, sagte Hessenmetall-Vorstandschef Wolf Matthias Mang.

Frankfurt/Main - Barta gehört den Angaben zufolge seit mehr als zehn Jahren dem Hessenmetall-Vorstand an. In diesem Jahr übernahm er kurzfristig die Verhandlungsführung für die Arbeitsgemeinschaft M+E Mitte bei den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. dpa