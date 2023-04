Verkehrskontrollen auf dem Weg zur Techno-Party: Polizei findet über zehn Kilogramm Drogen

Von: Jacob von Sass

Teilen

Die Polizei findet bei Verkehrskontrollen rund um eine Techno-Party über zehn Kilogramm Drogen. Auch berauschte Fahrer werden aus dem Verkehr gezogen.

Südhessen – Wegen der Techno-Party Time Warp in Mannheim führte die Polizei aus Hessen am vergangenen Samstag (1. April) mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei kontrollierte sie insgesamt 359 Fahrzeuge und 577 Personen. Bei Fahrzeug-Durchsuchungen stellten sie sechs Kilo Gras, 1,9 Kilo Haschisch und 2,5 Kilo Koks sicher.

Ein besonders dicker Fisch ging den Beamten am Samstagnachmittag ins Netz. Bei der Kontrolle eines 32-Jährigen förderten die Beamten 1,5 Kilogramm Kokain zutage. Die Drogen waren im Auto des vermeintlichen Dealers versteckt. Außerdem stand der 32-jährige Fahrer selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein dabei. Die Polizisten nahmen ihn noch vor Ort fest.

Unter den Drogen waren unter anderem 2,5 Kilogramm Kokain. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Verkehrskontrollen in Hessen: Beamten finden drei Kilo Marihuana in Sporttasche

Auch zwei junge Erwachsene im Alter von 22 und 23 Jahren haben jetzt den Vorwurf des Dealens am Hals. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die hessischen Beamten drei Kilo Marihuana in einer Sporttasche. Außerdem hatten die beiden 7000 Euro in bar dabei, was von den Beamten beschlagnahmt wurde.

Zwei Franzosen und ihr Auto wurden ebenfalls von der Polizei kontrolliert. Sie sind 37 und 42 Jahre alt. Bei ihnen fanden die Polizisten knapp zwei Kilo Haschisch, was im Fahrzeug versteckt war. Auch sie wurden noch vor Ort von den Beamten festgenommen.

Drogenfunde: Polizei schreibt bei Verkehrskontrollen etliche Anzeigen

Neben den Drogenfunden und dem Fahren unter Drogeneinfluss schrieben die Polizisten an dem Tag noch etliche weitere Anzeigen. So unter anderem wegen Urkundenfälschung, Waffenbesitz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Ausweismissbrauch. (Jakob von Sass)

Von Verkehrskontrolle bis Steuerfahndung: Auf Streife mit der Stadtpolizei Offenbach.