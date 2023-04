Verkehrsunfall auf A3 bei Idstein: Familie verletzt

Teilen

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) sind vier Mitglieder einer Familie verletzt worden. Ein 62-jähriger Großvater fuhr am Dienstagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen gegen den Auflieger des Sattelzugs, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Alle Familienmitglieder - darunter zwei vier und sechs Jahre alte Kinder sowie die 64-jährige Ehefrau des Mannes - wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wiesbaden - Der 47-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 12.500 Euro. Durch den Unfall bildete sich ein rund zwölf Kilometer langer Stau. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die A3 bei Idstein in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Um 20.00 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. dpa