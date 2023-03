Verletzung von Offensivspieler Lindström im Training

Frankfurts Jesper Lindström hat sich im Training verletzt. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt droht womöglich der Ausfall von Jesper Lindström. Wie die „Bild“ am Mittwoch berichtete, soll sich der Däne im Training nach einem Zweikampf mit Abwehrspieler Hrvoje Smolcic verletzt haben. Im Anschluss sei der Offensivspieler in eine Werbebande gerutscht und habe sich dabei den linken Knöchel verdreht. Die Hessen bestätigten später, dass der Stürmer umgeknickt ist.

Frankfurt/Main - Lindström verließ den Platz von Betreuern gestützt und unter Schmerzen. Wie das Blatt weiter berichtete, besteht der Verdacht auf eine Bänderverletzung. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Die Eintracht spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart und am 15. März (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel. Dort müssen die Frankfurter ohne Fan-Unterstützung auskommen. Ob Lindström auflaufen kann, ist zumindest fraglich. In Rafael Borré hätte Coach Oliver Glasner einen adäquaten Ersatz für den 23-Jährigen, der in seinen bisher 31 Saisonspielen neunmal für die Hessen traf. dpa