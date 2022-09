Vermisst in Gießen: Polizei sucht nach 73-Jährigem

Von: Niklas Hecht

Teilen

In Gießen wird ein 73-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.

Gießen - Seit Donnerstag (15. September) Helmut S. vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist der 73-jährige Gießener nicht in der Lage sich zu orientieren und benötigt Hilfe. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In Gießen wird ein 73-Jähriger vermisst. © Polizeipräsidium Gießen

Vermisster 73-Jähriger aus Gießen: Wer weiß etwas?

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß

schlank

graue Haare

Halbglatze

blaues T-Shirt

blaue Jeans

blaue Base-Cap

Zu dem Vermisstenfall fragt die Polizei: Wer hat den 73-Jährigen gesehen oder kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei in Gießen unter 0641-7006-3320 oder an jede andere Polizeidienststelle. Im Fall eines vermissten 58-Jährigen Gießen dauert die Suche der Polizei weiter an. (nhe)