Eine Frau aus dem Hochtaunuskreis wurde Anfang Oktober vermisst gemeldet. Nun gibt die Polizei eine tragische Neuigkeit bekannt.

Update vom Montag, 17. Oktober, 14.12 Uhr: Die seit dem 8. Oktober vermisste 22-Jährige aus dem Hochtaunuskreis wurde am Sonntag (17. Oktober) leblos in einem Waldstück bei Glashütten aufgefunden. Das gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt. Es lägen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Frau verschwindet spurlos: Polizei bittet Bevölkerung bei der Suche um Hilfe

Erstmeldung vom Samstag, 8. Oktober, 10.49 Uhr: Bad Homburg/Glashütten – Wo ist Frau B.? Die 22-Jährige aus Glashütten-Schloßborn (Hochtaunuskreis) wird derzeit vermisst. Das teilte die Polizei am Samstag (8. Oktober) mit.

Die Vermisste ist laut Angaben der Polizei vermutlich auf Hilfe angewiesen. Folgende Personenbeschreibung hat die Polizei mit der Bitte um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau veröffentlicht:

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06174 / 92660 entgegen. (esa)

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Hilfe bietet auch der Krisendienst Frankfurt unter 069-611375. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.bsf-frankfurt.de.