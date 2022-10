Vermisst in Limburg: Vor zehn Tagen verschwand eine 15-Jährige - Wer kann helfen?

Von: Lucas Maier

Vermisst in Limburg: Wer kann Angaben zum Verbleib von Nehir Aze machen? © Hintergrund: Daniel Karmann/dpa; Vordergrund: Polizei Westhessen

In Limburg wird seit Anfang Oktober ein erst 15 Jahre altes Mädchen vermisst. Jetzt hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Limburg – Bereits seit Dienstag (4. Oktober) wird die erst 15 Jahre alte Nehir Aze Bozkurt vermisst. An diesem Tag war das Mädchen das letzte Mal an ihrer Wohnanschrift in der Gartenstraße (Staffel) gesehen worden, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei Limburg hat bisher keine Ergebnisse bei der Suche des jungen Mädchens vorzuweisen, weshalb die Beamten nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung hoffen.

Vermisst in Limburg: Wer kann helfen, die 15-Jährige wiederzufinden?

Um die 15-Jährige aufzufinden, hat die Polizei eine Beschreibung des Mädchens veröffentlicht. Die Ermittelnden gehen zudem davon aus, dass sich das Mädchen im gesamten Bundesgebiet aufhalten könnte.

Personenbeschreibung

Alter: 15 Jahre

15 Jahre Gewicht : 53 Kilogramm

: 53 Kilogramm Größe: 1,60 Meter

1,60 Meter Accessoire: Piercing im linken Nasenloch

Piercing im linken Nasenloch Kleidung: Schwarze Adidas-Jacke mit weißen Streifen, schwarze Weste und ein grüner Pullover.

Schwarze Adidas-Jacke mit weißen Streifen, schwarze Weste und ein grüner Pullover. Quelle: Polizei Westhessen

Sollte jemand Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, bittet die Polizei darum, diese unter der Telefonnummer 06431 / 91400 mitzuteilen. (Lucas Maier)

