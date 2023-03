Mädchen (12) spurlos verschwunden – Polizei greift sie im Zug auf

Von: Erik Scharf

Ein Mädchen meldet sich vom Hauptbahnhof Wiesbaden und kündigt an, nach Hause zu fahren. Doch dort kommt sie nie an. Die Polizei findet sie in einem Zug.

Update vom Freitag, 3. März, 14.50 Uhr: Das vermisste Mädchen ist wieder da. Das teilte die Polizei Wiesbaden am Freitagnachmittag mit. Das Mädchen wurde laut Angaben der Behörde bei einer Kontrolle der Bundespolizei in einem Zug aufgegriffen. Die öffentliche Fahndung ist zurückgenommen.

Letztes Lebenszeichen vom Hauptbahnhof Wiesbaden – Mädchen (12) seither spurlos verschwunden

Erstmeldung vom Freitag, 3. März, 11.37 Uhr: Wiesbaden – Ein Mädchen (12) aus Wiesbaden wird derzeit vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung bei der Suche nach der Jugendlichen um Hilfe.

Zuletzt meldete sie sich laut Angaben der Polizei am Donnerstag (2. März) gegen 22.00 Uhr telefonisch und gab an, am Wiesbadener Hauptbahnhof zu sein und sich auf den Heimweg zu machen. Dort kam sie aber nie an.

Ein Mädchen aus Wiesbaden wird derzeit vermisst. © Polizei Wiesbaden

Die Vermisste aus Wiesbaden wird folgendermaßen beschrieben:

1,65 Meter groß

mittellange, schwarze gelockte Haare

bekleidet mit einem hellgrünen Pullover und einer lila Weste, einer blauen Jogginghose und roten Schuhen

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in WIesbaden unter der Rufnummer 0611/3452140 entgegen. (esa)

