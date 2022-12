Verpuffung bei Wohnungsbrand sprengt Fenster aus Fassade

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnungsbrand in Kassel hat eine Verpuffung ein Fenster aus einer Wohnung geschleudert. Das Feuer ging am Donnerstagmorgen wohl von einem Adventsgesteck aus, wie ein Sprecher der Polizei in Kassel am Donnerstag mitteilte. Beim Brand kam es den Angaben zufolge zur Explosion einer Flasche mit Feuerzeugbenzin, welche den Schaden am Fenster verursachte.

Kassel - Wie genau diese sich entzündete, gelte es nun zu ermitteln. Eine Person habe einen Schock erlitten, hieß es.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten drei Ersthelfer eines angrenzenden Unternehmens den Entstehungsbrand bereits mit Feuerlöschern abgelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Zum Zeitpunkt der Verpuffung sei niemand in der Wohnung gewesen. Nachbarn aus den oberen Etagen seien nicht gefährdet worden, hieß es. dpa