Verspätete Starts und Landungen wegen Unwettern

Luftverkehr

Unwetter haben den Betrieb am Frankfurter Flughafen am Samstag behindert und zu verspäteten Starts und Landungen am späten Abend geführt. Am Nachmittag habe die Abfertigung wegen Gewittern eingestellt werden müssen, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden am Sonntag mit. Bis in den Abend hinein hätten etwa die Sicherheitsabstände zwischen Flugzeugen bei An- und Abflügen erhöht werden müssen.

Frankfurt/Main/Wiesbaden - Insgesamt seien von der hessischen Luftaufsicht 25 Ausnahmen für verspätete Starts nach 23.00 Uhr erteilt worden, davon seien 24 in Anspruch genommen worden. Zudem habe es 16 verspätete Landungen gegeben.

An Deutschlands größtem Flughafen herrscht ein Nachtflugverbot von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr am kommenden Morgen. In der Stunde bis Mitternacht können Starts auf Antrag genehmigt werden, wenn die Gründe für die Verspätungen außerhalb des Einflussbereichs der Fluggesellschaften liegen. Verspätete Landungen sind ebenfalls nur bis 24.00 Uhr möglich. dpa