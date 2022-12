Versuchte Kindesentführung: Phantombild soll Spuren bringen

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach einer versuchten Kindesentführung in Schöffengrund (Lahn-Dill-Kreis) soll ein Phantombild neue Erkenntnisse zur Identität eines Tatverdächtigen bringen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein Unbekannter am 13. November ein zwei Jahre altes Kind auf einem Spielplatz angesprochen und versucht haben, mit ihm wegzugehen. Die Mutter erkannte die Situation, woraufhin der Mann den Jungen auf den Arm nahm und wegrennen wollte.

Schöffengrund - Ein Zeuge stellte sich dem Unbekannten in den Weg. Die Mutter nahm ihren Sohn an sich, der Verdächtige flüchtete. Die Polizei sucht nun mit Hilfe des Phantombilds nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. dpa