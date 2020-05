Baby in Heringen entkam knapp dem Tod: Rechtsmediziner geht nicht von Unfall aus

Prozess in Fulda gegen einen Vater wegen versuchten Mordes. Er soll seinen Sohn misshandelt haben.

Von „aktiver Misshandlung in stärkster Form“ sprach der rechtsmedizinische Gutachter im Prozess um das in Heringen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg verbrühte Baby. Der 33 Jahre alte Vater des Säuglings muss sich vor dem Schwurgericht des Landgerichts Fulda wegen des Verdachts des versuchten Mordes durch Unterlassung verantworten.

Professor Dr. Manfred Risse von der Gießener Rechtsmedizin schloss für die festgestellten Verletzungen des damals drei Monate alten Jungen ein Unfallgeschehen kategorisch aus: Weder die schweren Verbrennungen im Gesicht („Die gehen mit heftigem Schmerz einher“), noch die beiden Rippenbrüche oder die Hämatome an Gesäß und Kopf seien so zu erklären.

Versuchter Mord an Baby: Unterkühlung durch nasse Kleidung

Vielmehr seien die Rippen des Babys nur durch „massive Gewalt“ (Kompression), die blauen Flecken des damals noch nicht mobilen Säuglings durch „stumpfe Gewalt“ (Schläge) entstanden.

Die zudem festgestellte Unterkühlung von 29,7 Grad Körpertemperatur hätte mit einem erwartbaren Kammerflimmern des Herzens jederzeit zum Tod des Babys führen können, erläuterte Risse.

Ursache für die Unterkühlung könne der Umstand gewesen sein, dass der Säugling stundenlang in durchnässter Bekleidung belassen wurde.

Versuchter Mord an Baby: Rekonstruktion des Tathergangs per Video

Zu Beginn des Verhandlungstages hatte sich die Fuldaer Strafkammer das 15-minütige Video mit der Rekonstruktion des Vorfalls angesehen.

Befragt von einer Bad Hersfelder Kriminalpolizistin hatte der Angeklagte im Badezimmer einer Heringer Wohnung vor der Kamera demonstriert, wie er das Kind am frühen Morgen abduschen wollte und dabei angeblich ausgerutscht war, sodass der heiße Duschstrahl das Gesicht seines Sohnes traf.

Dass es so nicht gewesen sein konnte, weil die scharf abgegrenzten Verbrühungen rein physikalisch nur durch ein etwa vier Sekunden langes Eintauchen in etwa 57 Grad heißes Wasser erklärbar waren, ein Strahl aus dem Brausekopf aber auch seitlich am Kopf hätte Spuren hinterlassen müssen, ignorierte der Heringer.

Versuchter Mord an Baby: Vater stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Richter Josef Richter, Vorsitzender des Gerichts in Fulda, versuchte noch einmal eindringlich, den bislang schweigenden 33-Jährigen zu einer Aussage zu bewegen – ohne Erfolg. Er seit damals „total überfordert“ gewesen und könne sich heute an nichts mehr erinnern.

Die Kindesmutter hatte das Babys wegen einer Wochenbettdepression in die Obhut des Vaters gegeben.

Der Hartz-IV-Empfänger konsumierte damals regelmäßig Drogen und Alkohol. Zwar zog Dr. Helge Laubinger in seinem psychiatrischen Gutachten die Mengenangaben des Angeklagten schon wegen der kaum zu finanzierenden Kosten in Zweifel, doch eine zur Tatzeit eingeschränkte Steuerungsfähigkeit wollte er nicht ausschließen.

Versuchter Mord an Baby: Opfer auf dem Weg der Besserung

Dem heute fünfjährigen Jungen geht es vergleichsweise gut. Er lebt in einer Pflegefamilie, seine Verletzungen sind bis auf einige unauffällige Narben abgeklungen.

Er habe eine positive Entwicklung genommen, berichteten seine Betreuer, befindet sich wegen seiner hochempfindlichen Gesichtshaut jedoch immer noch in ärztlicher Behandlung.

Von Karl Schönholtz