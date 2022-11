Viele Klagen gegen Genehmigung von Windkraftanlagen

Teilen

Mit Signallampen beleuchtete Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

In Hessen wurden in diesem Jahr bislang neun Windenergieanlagen in Betrieb genommen. In den ersten drei Quartalen seien zudem 45 neue Anlagen genehmigt worden, teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag im Landtag in Wiesbaden mit. Das seien so viele Genehmigungen wie im gesamten Vorjahr und dreimal so viele wie im Jahr 2020.

Wiesbaden - Insgesamt befänden sich in Hessen 271 Windkraftanlagen im Genehmigungsverfahren, erklärte der Grünen-Politiker. 62 Anlagen seien bereits genehmigt worden und noch nicht im Betrieb. Zudem gebe es 75 beklagte Genehmigungsbescheide für Windenergieanlagen. dpa