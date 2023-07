Vier Frankfurter Hochhäuser haben eine eigene Postleitzahl

Zwischen den gläsernen Fassaden der Hochhäuser der Bankenstadt ist der Messeturm mit seiner charakteristischen Spitze zu sehen. © Arne Dedert/dpa

Die Skyline ist eines der Wahrzeichen Frankfurts - und es gibt eine Besonderheit: Gleich vier der Hochhäuser besitzen eine eigene Postleitzahl. Es handele sich um den Messeturm (60308), den Omniturm (60312), den Opernturm (60306) und den Taunusturm (60310), teilte die Stadt kürzlich mit. Nur ein weiteres Gebäude in Deutschland hat auch eine eigene Postleitzahl.

Frankfurt/Main - Es befindet sich auf der Zugspitze.

Der Grund für die vier gesonderten Postleitzahlen für die Hochhäuser sei die Auslieferungsmenge an Briefen und Paketen für die in den Gebäuden ansässigen Firmen, erklärte ein Sprecher der DHL Group. Die erfordere ein eigenes Sortierkriterium. „So wird eine zuverlässige Zustellung ermöglicht.“

Das fünfte Gebäude in Deutschland mit einer eigenen Postleitzahl ist demnach das Schneefernerhaus auf der Zugspitze (82475). Hier sei die geografische Lage der Grund, hieß es.

In der Skyline Frankfurts reihen sich die höchsten Häuser Deutschlands. Insgesamt sind mehr als 30 Gebäude in „Mainhattan“ über hundert Meter hoch. Etwa die Hälfte davon misst sogar über 150 Meter, was im Allgemeinen als Definition von Wolkenkratzern gilt. Das aktuell höchste Haus bundesweit ist der Commerzbank-Tower (259 Meter), gefolgt vom Messeturm (256,5 Meter).

Laut der DHL Group sind in Deutschland über 27.000 verschiedene Postleitzahlen vergeben: mehr als 8000 für Orte, knapp 15.000 für Postfächer, über 3000 für Großkunden sowie rund 830 für sogenannte Aktions-Postleitzahlen, wie beispielsweise für Gewinnspiele.

Mit der Bräutigamseiche im Dodauer Forst in Eutin ist den Angaben zufolge sogar ein einzelner Baum unter einer Postleitzahl erreichbar. Wer an „Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin“ schreibt, dessen Brief wird von der Post im Astloch deponiert. Und wer will und Interesse hat, kann kommen und sich Briefe herausnehmen - und beantworten.

242 Orte in Deutschland haben mehr als eine Postleitzahl. Die meisten gibt es in Berlin (190). In Frankfurt sind es 43 Postleitzahlen. dpa