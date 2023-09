Vier Verletzte bei Zusammenstoß von Auto mit Streifenwagen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn sind auf einer Kreuzung in Frankfurt vier Menschen verletzt worden. Der Streifenwagen war am Freitagabend auf dem Weg zu einem anderen Unfall gewesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Polizisten im Streifenwagen und der 41-jährige Fahrer des anderen Autos kamen in ein Krankenhaus, während seine 38 Jahre alte Beifahrerin nur leicht verletzt worden war.

Frankfurt/Main - Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden belief sich auf rund 16.000 Euro. dpa