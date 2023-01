46-Jähriger löst Polizeieinsatz aus – Armbrust sichergestellt

In Vierheim (Kreis Bergstraße) alarmieren Zeugen die Polizei wegen einer Auseinandersetzung. Beim Einsatz wird eine Armbrust sichergestellt.

Viernheim – Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 46 Jahre alter Mann am Montagnachmittag (09. Januar) in Viernheim (Kreis Bergstraße) ausgelöst. Das teilte das zuständige Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung mit. Gegen 15 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld einer Familie in der Weinheimer Straße gemeldet.

Polizeieinsatz in Viernheim – Verdächtiger wird ohne Widerstand festgenommen

Im Zuge der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige widerstandslos festgenommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. In den Räumlichkeiten fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine Armbrust. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam der Festgenommene auf die Wache. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens dauern an. (nki)