Schwerer Unfall mit Sattelzug - der Schaden ist enorm

Ein schwerer Unfall mit einem Sattelzug vergangene Nacht sorgt auf der A6 noch immer für Verkehrsbehinderungen.

Viernheim - Kurz vor Mitternacht ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der A6 am Viernheimer Kreuz ist ein Sattelzug ungebremst in einen Fahrbahnteiler gerast. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, der Lastwagen wurde dabei komplett zerstört. Noch immer kommt es deshalb auf der A6 zu Verkehrsbehinderungen.

Schwerer Unfall auf der A6: Sehr hoher Sachschaden

Laut Feuerwehr musste der 48-jährige Fahrer aus dem LKW befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch völlig unklar, Drogen und Alkohol sollen laut Polizei nicht im Spiel gewesen sein. Fest steht indes, dass der Sachschaden sich auf etwa 100.000 Euro beläuft. Aktuell muss der Verkehr noch umgeleitet werden.

(ror)

