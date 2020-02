Polizei schießt Mann mit Axt nieder

Ein Mann mit Axt bedroht Passanten in Viernheim. Als die Polizei ihn findet, eskaliert die Situation. Sie muss auf ihn schießen.

Viernheim - Von Viernheim in Hessen sind es nur wenige Kilometer bis nach Mannheim in Baden-Württemberg. Über diese Grenze flüchtete ein Mann, nachdem er am Freitag (31.01.2020) in Viernheim mit einer Axt durch den Ort spazierte und Passanten bedrohte.

Doch damit nicht genug, bei der Festnahme in Mannheim zerlegte er noch einen Streifenwagen, wie Polizei in Mannheim am Samstag mitteilt. Erst Schüsse eines Polizeibeamten können ihn aufhalten.

Viernheim: Mann bedroht Passanten mit Axt

Was war genau geschehen? Nach 20 Uhr soll der 41-Jährige Mann mit einer Axt Passanten in der Alten Mannheimer Straße in Viernheim bedroht haben. Die Polizei rückt aus und entdeckt den Mann auf baden-württenbergischer Seite.

Bereits beim Anhalten des Polizeifahrzeugs hielt der Mann eine Axt in der Hand und lief auf die Beifahrerseite, noch bevor der dort sitzende Beamte aussteigen konnte.

Viernheim: Polizei muss Schüsse auf Mann mit Axt abgeben

Der 41-jährige Mann hob die Axt und hämmerte auf das Fenster der Beifahrertür ein. Der Beamte am Steuer des Streifenwagens steigt aus und sprüht Pfefferspray, aber auch das bringt den Täter nicht davon ab, auf den Streifenwagen einzuschlagen.

Erst als der Polizist zur Waffe greift und zwei Schüsse auf den Angreifer abgibt, ließ dieser vom Streifenwagen ab. Er wurde an der Schulter getroffen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr soll nach den Schüssen zu keinem Zeitpunkt bestanden haben, so die Polizei.

Viernheim: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Axtangreifer

Gegen den Axtangreifer von Viernheim ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Sie wirft dem Angreifer vor, er habe den Tod des Polizeibeamten durch die Axt billigend in Kauf genommen.

Nach ersten Erkenntnissen „soll der Tatverdächtige psychisch erkrankt sein, weshalb die Staatsanwaltschaft Mannheim dessen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt hat“, wie das Polizeipräsidum Mannheim und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemittteilung erklären.

Viernheim: Kriminaltechniker untersuchen Angriff mit der Axt

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg schickte nach den Schüssen und dem Angriff mit der Axt Kriminaltechniker an den Tatort in Viernheim, um weitere Untersuchungen anzustellen. Die weiteren Ermittlungen übernehmen Staatsanwaltschaft Mannheim und die Polizei Mannheim.

