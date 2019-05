BMW rast in Aral-Tankstelle in Bad Vilbel: Spektakuläres Video zeigt den Unfall 

In Bad Vilbel ist ein BMW in eine Aral-Tankstelle gerast. (Symbolbild)

In Bad Vilbel ist ein BMW in eine Tankstelle gerast und hat drei Zapfsäulen mitgenommen. Im Internet geht ein Video des Unfall herum.

Bad Vilbel - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Bad Vilbel ein Auto in eine Tankstelle gekracht. Mindestens eine Person wurde dabei leicht verletzt. Das teilte die Polizei gestern mit.

Kurz vor 2 Uhr am Samstag in der Früh war ein entsprechender Notruf bei Polizei und Rettungsdiensten eingegangen. Beobachter meldeten demnach, dass ein Fahrzeug in die Zapfsäulen der Aral-Tankstelle auf der Friedberger Straße gerast sei. Sie gaben an, der BMW sei in hohem Tempo aus Richtung Dortelweil gekommen.

Fahrer verliert offenbar Kontrolle über BMW und rast in Tankstelle

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer auf dem Weg in die Innenstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Mutmaßlich, weil er "seine Geschwindigkeit nicht angepasst" hatte, wie es in dem Polizeibericht heißt. Was nichts anderes bedeutete, als dass der Unfallverursacher deutlich zu schnell unterwegs gewesen war, wie ein Sprecher bestätigte.

Video des Unfalls kursiert im Internet

So viel sei auf einem Video der Überwachungskameras der Tankstelle erkennbar, das auch im Internet kursiere. Das Heck des Wagens rammte gleich drei Zapfsäulen und riss sie dabei aus ihrer jeweiligen Verankerung heraus.

Da die Säulen mit einer Notstoppvorrichtung versehen waren, trat laut Polizei nur wenig Kraftstoff aus. Sie berichtete weiter, direkt nach dem Aufprall seien drei junge Männer aus dem BMW gestiegen.

Einer von ihnen, der Fahrzeughalter, begab sich demnach in den Tankstellenshop, wo ihn die Ordnungshüter dann später antrafen. Er hatte bei dem Aufprall leichte Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ob er sein Auto auch selbst gefahren war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Bei ihm handele es sich um einen 24-Jährigen aus Bad Vilbel. Ob es sich bei Fahrzeughalter und Führer aber um die selbe Person handelt, blieb vorerst offen.

Hoher Sachschaden nach Unfall in Bad Vilbel

Am Unfallfahrzeug entstand durch die Wucht des Aufpralls ein Totalschaden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der BMW abgeschleppt. Die Feuerwehr beseitigte den ausgelaufenen Kraftstoff. Die Polizei schätzt den beim Unfall entstandenen Schaden auf mindestens 150 000 Euro.

(red)

Lesen Sie auch:

Schwerer Unfall in Sachsenhausen: Junge Frau von Taxi angefahren

Samstagnacht wurde eine junge Frau in Frankfurt Sachsenhausen von einem Taxi angefahren. Sie ist schwer verletzt.

Esso-Tankstelle in Sindlingen überfallen: Er forderte Geld und Zigaretten

Samstagnacht wurde die Esso-Tankstelle in Frankfurt Sindlingen überfallen. Der Täter trug eine Schusswaffe bei sich.

Mercedes fährt an roter Ampel an und rammt 11-jähriges Mädchen

In Frankfurt hat ein Mercedes-Fahrer an einer roten Ampel eine 11-Jährige angefahren. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.